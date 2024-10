Zuletzt hatte die Sparte Digital Industries allerdings mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen, weil die Konjunktur in China schwächelt. Finanzvorstand Ralf Thomas hatte in einem Interview kürzlich gesagt, Siemens wolle in dem Bereich in den USA stärker Fuss fassen, wobei man «sehr interessiert» an Software-Zukäufen sei. Der Konzern konkurriert in der Automatisierungstechnik unter anderem mit der französischen Schneider Electric und Rockwell Automation aus den USA.