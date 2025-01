Das Ergebnis für 2024 veröffentlicht die Finanzinfrastrukturbetreiberin erst am 12. März. 2023 erlitt die SIX unter dem Strich allerdings einen milliardenhohen Verlust. Belastet wurde das Ergebnis unter anderem auch von einer Wertberichtigung bei der BME: Der Goodwill musste bei der spanischen Börse um 340 Millionen nach unten korrigiert werden. Die SIX hatte die spanische Börse im Sommer 2020 für rund 2,6 Milliarden Euro gekauft. Die Branche leidet seit längerem an eher tiefen Volumen im Börsenhandel.