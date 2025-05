Die US-Sportschuhmarke Skechers wird für 9,4 Milliarden Dollar an den brasilianisch-amerikanischen Finanzinvestor 3G Capital verkauft. Die von dem brasilianischen Milliardär Jorge Paulo Lemann beherrschte Beteiligungsfirma legte am Montag ein Angebot über 63 Dollar je Skechers-Aktie vor und hat nach Angaben des kalifornischen Unternehmens bereits 60 Prozent der Anteile sicher. Die Offerte liegt 28 Prozent über dem Skechers-Schlusskurs vom Freitag. Zum Handelsstart am Montag legten die Papiere 25 Prozent auf 61,75 Dollar zu. 3G Capital will Skechers von der Börse nehmen. Das Management um Robert Greenberg soll unter dem neuen Eigentümer an Bord bleiben.