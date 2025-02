US-Präsident Trump hatte die Warnung vom Wochenende wahr gemacht und Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Zöllen von 25 Prozent belegt. Auch von der Bestätigung des geldpolitischen Kurses der US-Notenbank Fed liessen sich die Anleger nicht stören. Dabei wiederholte Fed-Chef Jerome Powell an der halbjährlichen geldpolitischen Anhörung vor einem Senatsausschuss, das Fed habe keine Eile den geldpolitischen Kurs zu ändern. Am morgigen Mittwoch stehen nun mit den US-Konsumentenpreisen wichtige Daten auf dem Programm. Diese könnten die Zinssenkungshoffnungen möglicherweise wieder aufleben lassen.