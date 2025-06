Der SMI schloss um 0,39 Prozent höher auf 12'366,17 66 Punkten und damit rund 30 Punkte unter dem Tageshoch. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 1,1 Prozent. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückte am Freitag um 0,56 Prozent vor auf 2019,59 und der breite SPI um 0,38 Prozent auf 17'042,710 Zähler. Im SLI schlossen 20 Ttitel fester, acht tiefer und zwei (Schindler PS und Partners Group) unverändert.