Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan dürfte die Woche als Gewinner im SMI beenden. Am Freitag legt der Kurs um 1,84 Prozent auf 3'928 Franken pro Titel zu. Somit liegt Givaudan auf Wochensicht mit plus 2,17 Prozent an der Spitze, dicht gefolgt von Swisscom mit plus 2,14 Prozent. Der Telekomkonzern ist neben der Schweiz nur in Italien tätig und von den Zöllen nicht direkt betroffen. Die Aktie notiert am Freitagmittag dennoch mit 1,69 Prozent im Minus bei 523,50 Franken. Seit dem 1. Januar verzeichnen sie jedenfalls ein Plus von 5,55 Prozent.