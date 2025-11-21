Die guten Zahlen des Chip-Giganten Nvidia vom Mittwochabend hätten die Stimmung der Anleger nur kurzzeitig verbessert, hiess es dazu im Markt. Schnell sei dann aber die Angst vor den hohen Bewertungen im Technologiesektor zurückgekehrt, was zu starken Abgaben im Sektor und zum Teil auch zu Gewinnmitnahmen bei anderen gut gelaufenen Titel geführt habe. Für Verunsicherung und Zulauf bei den Defensiven sorgt aktuell aber nicht nur die (potenzielle) Blase im KI-Sektor, sondern auch die allgemeine Ungewissheit über die künftige Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Die nachträglich veröffentlichten Konjunkturdaten der letzten Monate hätten da eher widersprüchliche Signale gegeben. Die Volatilität an den Märkten dürfte entsprechend noch länger anhalten, meinte ein Marktbeobachter.