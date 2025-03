Auch die Marke von 13'000 Punkten konnte der Schweizer Leitindex nach einer Woche wieder klar zurückerobern. Getragen wurde der Schweizer Leitindex SMI dabei am Montag vor allem von den defensiven Schwergewichten. «Angetrieben werden die Kurse von aufflackernden Zinssenkungsphantasien nach den jüngsten Makro-Daten» in den USA, sagte ein Analyst. Die am Nachmittag publizierten US-Zahlen zu den Detailhandelsumsätzen stiegen weniger stark als erwartet, und auch der Empire State Index, für die Stimmung in der Industrie, rutschte klar in den negativen Bereich ab.