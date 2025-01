Vor der Einsetzung von Donald Trump als 47. US-Präsident heute Abend nach Börsenschluss (MEZ) hätten sich die Marktteilnehmer zurückgehalten, hiess es weiter. Bereits an seinem ersten Tag im Amt werde er eine Vielzahl an Dekreten auf den Weg bringen, hatte Trump mehrfach gesagt. Zuletzt vermeldete aber das «Wall Street Journal», Trump habe gar keine Eile mit der Änderung der Handelspolitik und es dürfte wohl keine schnellen Zollerhöhungen geben. Doch dies habe die Anleger nicht wirklich beruhigt, meinte ein Händler. Denn das Angstbarometer, der Volatilitätsindex VSMI, legte um 6,5 Prozent zu. Die Investoren müssten sich auf einen insgesamt volatileren Handelsverlauf in der nächsten Zeit einstellen. Mit Trump würden die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt und es sei mit mehr Kursschwankungen zu rechnen, hiess es am Markt weiter. Am Berichtstag allerdings blieben die US-Börsen wegen des Martin-Luther-King-Feiertages geschlossen.