Ansonsten sei das Geschäft mangels Impulsen von Konjunktur- und Unternehmensseite eher ruhig verlaufen. Zudem wurden auch aus den USA am Berichtstag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Es ist bei vielen überfälligen Konjunkturdaten immer noch unklar, wann sie veröffentlicht werden. Daher richteten die Marktteilnehmer ihren Blick auf die kommende Woche, in der die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung veröffentlichen wird. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wird am Markt mittlerweile fast vollständig eingepreist. Hinzu kam, dass sich US-Präsident Trump nach eigener Aussage für einen Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell entschieden hat. Als wahrscheinlichster Kandidat wird schon länger Kevin Hassett gehandelt, was nach Einschätzung von Experten die Chance für weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr erhöht.