Nach den Zinsentscheiden rücken nun wieder verstärkt Konjunkturdaten in den Fokus der Anleger, war zu hören. Wenig Impulse konnte am heuten Handelstag der PCE-Preisindex setzten, dem die US-Notenbank Fed bekanntlich eine grosse Bedeutung zumisst. Leicht besser als erwartet zeigte sich das Michigan-Konsumklima, was aber ebenfalls nur für wenig Bewegung sorgte. Mit dem anstehenden Monatsende und dem Beginn des Oktobers kommt dann wieder eine Flug von Konjunkturdaten auf die Anleger zu. Dies könnte die Märkte dann wieder stärker bewegen.