Die Augen der Anleger waren während des Handels auf den US-Zinsentscheid gerichtet. Am Markt ist eine Senkung um 25 Basispunkte fest eingepreist. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Damit würden die Zinsen in den USA erstmals seit Dezember 2024 wieder sinken. Es gibt nur vereinzelte Stimmen, die sogar eine Senkung um 50 Basispunkte erwarten. Für US-Präsident Donald Trump wird jeder Zinsschritt vermutlich zu gering ausfallen, bekanntlich fordert er deutlichere Senkungen von der Notenbank. Noch wichtiger als der Zinsentscheid an sich werden die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell sein. Laut Analysten gibt es durchaus ein gewisses «Enttäuschungspotenzial», sollten die Aussagen auf ein langsameres Vorgehen hindeuten. Für die Notenbanker ist es insbesondere schwierig, die Balance zwischen einer sich eintrübenden Konjunktur und dem weiterhin vergleichsweise hohen Inflationsdruck zu finden.