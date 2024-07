Grosses Thema am Markt war das Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am Wochenende. Damit seien die Chancen auf dessen Wiederwahl gestiegen, hiess es. Und seine Politik könnte zu mehr Inflation und höheren Staatsdefiziten führen, sagte ein Händler. Auf das aktuelle Börsengeschehen habe das Attentat aber kaum Einfluss gehabt. Der US-Wahlkampf werde in den kommenden Wochen immer wieder für volatile Märkte sorgen, sagte ein weiterer Börsianer. Dabei dürften die Firmenergebnisse, die im Laufe der Woche immer zahlreicher veröffentlicht werden, eine immer wichtigere Rolle am Markt spielen. Denn enttäuschende Bilanzen werden derzeit deutlich abgestraft.