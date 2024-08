Auch bei Swissquote (+0,2 Prozent auf 305 Fr.) griffen die Anleger weiter zu. Die Aktien des Onlinebrokers zählen zu den am besten gelaufenen Papieren an der Schweizer Börse in den vergangenen Jahren - bei 308 Franken wurde am Berichtstag ein neues Rekordhoch notiert. Für den jüngsten Anstieg machen Händler die Erholung der Aktienmärkte sowie die der Kryptowährungen verantwortlich.