Im Fokus standen dagegen neue Konjunkturdaten aus den USA. So gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche unerwartet deutlich zurück. Zudem wuchs die US-Wirtschaft laut einer neuen Schätzung im zweiten Quartal stärker als erwartet. Mit den Zahlen würden die Konjunktursorgen in den USA wohl kleiner, gleichzeitig dürften aber auch die Fantasien für weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed gedämpft werden, meinte ein Marktökonom.