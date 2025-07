Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Nachmittag sorgte derweil nicht für grosse Kurssprünge: Ökonomen hatten nach zahlreichen Zinssenkungen seit Sommer 2024 mit einer Pause gerechnet, was am Nachmittag auch so eintraf. Die EZB sei in einer guten Position mit Blick auf das Inflationsziel, sagte Präsidentin Christine Lagarde. Das Umfeld sei aber «nach wie vor aussergewöhnlich unsicher, vor allem aufgrund von Handelskonflikten». Für einige Marktbeobachter handelt es sich daher um eine Sommerpause, nicht aber um das Ende des Zinssenkungszyklus. Es gebe sowohl Gründe für als auch gegen eine weitere geldpolitische Lockerung bei der nächsten Sitzung im September, so ein Analyst.