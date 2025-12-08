Die Augen der Anleger sind vor allem auf den Fed-Entscheid in zwei Tagen gerichtet. Zwar ist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte so gut wie eingepreist, bei den weiteren Prognosen zur Zinspolitik der US-Notenbank gibt es laut Händlern aber grosse Unsicherheiten. «Man ist sich im Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll», meint Gunter Deuber, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International. Aufgrund der überaus hohen Erwartungshaltung an die Zinsentscheidung sei auch das Enttäuschungspotenzial sehr gross, war im Markt zu hören.