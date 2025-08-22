Seine Äusserungen liessen wie üblich Raum für Interpretationen. Laut den Analysten der Bank LBBW ist eine Senkung bereits im September trotz der Beeinflussungsversuche des US-Präsidenten noch keineswegs sicher. Denn das Fed stecke bei der Abwägung der Risiken durch eine steigende Inflation und eines sich abschwächenden Arbeitsmarkts in einem «veritablen Dilemma». Demgegenüber meinte ein anderer Markteilnehmer, dass sich Powell «offensichtlich mit einer Zinssenkung bei der nächsten Sitzung im September anfreunden könne.» Da er dabei aber vorsichtig vorgehen wolle, deute dies auf eine Senkung um 25 Basispunkte und nicht wie von manchen gefordert deren 50. Dies empfanden wohl einige Investoren als leichten Dämpfer.