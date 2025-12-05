Keinen Einfluss auf die Börsen hatten die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten zur Konsumentenstimmung in Michigan, die sich etwas aufgehellt hat, und die PCE-Daten zu den privaten Einkommen und Ausgaben. Letztere sind das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass und wären eigentlich wichtig. Allerdings waren die jetzigen PCE-Daten vom September. Auch der US-Arbeitsmarktbericht werde, wie eigentlich immer am ersten Freitag im Monat, wegen des US-Shutdowns erst nach der US-Zinsentscheidung veröffentlicht. An den Märkten wird derweil weiter fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank am nächsten Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte senkt. «Alles andere wäre eine riesige und negative Überraschung», sagte ein Händler. Wichtiger seien die Signale, wie es im kommenden Jahr mit den Zinsen weitergeht. Wenn es jetzt nicht noch zu höheren Spannungen in der Weltpolitik mit Russland oder Venezuela komme, stehe einem Jahresendrally nicht viel im Wege, sagte ein Händler.