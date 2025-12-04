Vor allem im Sog der eher schwachen US-Märkte ging ein Teil der Gewinne jedoch wieder verloren und in der Schlussauktion fiel der SMI wieder leicht unter die Marke zurück. Händler berichteten von einem eher ruhigen Marktgeschehen. Die Stimmung sei aber gut und die Hoffnungen auf ein Weihnachtsrally intakt. Ein Treiber seien dabei vor allem die Zinssenkungshoffnungen in den USA. Jedoch brauche es nach dem nächsten Entscheid der US-Notenbank Fed in knapp einer Woche noch weitere positive Signale für weitere Zinsschritte, um den Schwung dann mit ins neue Jahr nehmen zu können, sagte ein Händler.