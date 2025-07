Nach wie vor hoffe man, dass die USA vor Ablauf der Zollfrist von Präsident Donald Trump am 1. August weitere Handelsabkommen abschliessen werden, sagte ein Händler. Am Berichtstag äusserte sich Trump dazu und sprach von einer 50:50-Chance auf eine Einigung mit der EU. Allerdings gibt es am Markt weiterhin eine gewisse Skepsis. «Solange ein Abkommen nicht in trockene Tüchern ist, kann eine gewisse Zurückhaltung nicht schaden», so der Händler. Zudem hätten generell vor dem Wochenende gewisse Investoren Gewinne mitgenommen. Mittlerweile rückt aber auch der Fed-Zinsentscheid von nächster Woche in den Fokus, wobei die Kontroverse um die Unabhängigkeit der US-Notenbank weiter geht.