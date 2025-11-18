Vor den mit Spannung erwarteten US-Konjunkturdaten und den Quartalszahlen von Nvidia würden die Anleger in den Risikovermeidungsmodus schalten, sagte ein Marktbeobachter. Der US-Chipgigant müsse am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen schon «etwas ganz besonderes aus dem Hut zaubern», so ein Händler. Denn die Erwartungen seien erneut «gigantisch» und selbst Rekordzahlen seien keine Garantie für eine Rückkehr der Bullen. Ausserdem hätten die zuletzt vorsichtigen Aussagen von US-Notenbankern zu verstärkten Fragezeichen hinter dem Bewertungsniveau des KI-Hypes geführt. Gleichzeitig grassieren Sorgen, dass angesichts der Donnerstag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen die Fed von einer Zinssenkung Abstand nehmen könnte.