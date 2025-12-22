Die Veränderungen bei den einzelnen Titeln hielten sich denn auch in Grenzen, wobei die Schwankungen wegen der geringen Volumen zum Teil auch etwas zufällig gewesen seien. Auf den Leitindex SMI drückte vor allem das deutliche Minus bei Nestlé, während die beiden anderen Index-Schwergewichte Roche und Novartis ihre anfänglichen Verluste bis zum Schluss stark oder ganz abbauten. Dass der SMI zum Handelsende nochmals fast ins Plus gedreht sei, zeige jedenfalls, dass die Stimmung insgesamt weiter relativ gut sei, meinte ein Händler.