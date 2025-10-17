Dass sich der SMI am Freitag im Laufe des Tages so stark erholte, hatte er vor allem der erneut starken Performance von Nestlé (+1,9 Prozent) zu verdanken. Nach dem starken Vortag (+9,3 Prozent) kam es anfänglich auch beim Nahrungsmittelriesen zu Abgaben, doch vor allem am Nachmittag setzten sich die Käufer wieder durch. Analysten bewerteten den ersten Auftritt (und auch die ersten angekündigten Massnahmen) des neuen CEO Philipp Navratil fast unisono sehr positiv, auch wenn überall betont wurde, dass der Weg zur Neuausrichtung noch ein langer sein werde. Auf Wochensicht ergab das für die lange gebeutelte Aktie ein Plus von 12,2 Prozent. Seit dem Tief Anfang August bei unter 70 Franken beträgt der Anstieg damit rund 21 Prozent.