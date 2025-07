Die Gespräche an den Märkten bestimmte weiterhin US-Präsident Donald Trump. Die von ihm in Aussicht gestellten sieben weiteren Briefe an Handelspartner im Zollstreit wurden jedoch bis zum Börsenschluss nicht veröffentlicht. Damit bleibt auch weiterhin unklar, wie es mit der Schweiz weitergehen wird. Laut Medienberichten hat der Bundesrat einen Entwurf für einen Zoll-Deal vorgelegt, noch ist aber unklar, ob sich Trump auch darauf einlassen wird. Wesentlich wird dabei vor allem sein, ob die Schweizer Pharmabranche vor weitergehenden Zöllen geschützt werden kann. Zudem hat Trump wieder einmal deutliche Leitzinssenkungen von der US-Notenbank Fed gefordert und sparte auch nicht mit Kritik an Fed-Chef Jerome Powell. Am Abend steht zudem noch das Fed-Protokoll vom jüngsten Leitzinsentscheid auf der Agenda. Hier könnten vor allem die sogenannten «Dot Plots» für die Prognose der Zinsentwicklung am morgigen Handelstag für Gesprächsstoff sorgen.