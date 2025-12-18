Die Novemberinflation hat die Konsensschätzungen klar unterschritten. Damit stiegen die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr, meinte ein Marktbeobachter. Die EZB beliess den für den Markt wichtigen Einlagensatz derweil wie erwartet bei 2,0 Prozent, was für wenig Bewegung an den Aktienmärkten sorgte.
Die durch die Inflationszahlen befeuerten Zinssenkungserwartungen setzen auch dem US-Dollar kurzfristig etwas zu. Zum Schweizer Franken notiert der «Greenback» aktuell bei 0,7941 Franken.
Unter den Schweizer Blue Chips zählen die Aktien von VAT (+2,2 Prozent) und Logitech (+0,9 Prozent) zu den grössten Gewinnern. Auch die Finanzwerte Partners Group (+2,1 Prozent) und UBS (+1,8 Prozent) sind gesucht. Derweil werden die Pharmawerte Straumann (-0,9 Prozent) und Novartis (-0,5 Prozent) verkauft, während sich Roche in etwa halten (-0,1 Prozent).
(AWP)