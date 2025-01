Der Leitindex SMI legte 0,47 Prozent zu auf 12'265,40 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Das Plus in der laufenden Woche beträgt damit bereits 2,3 Prozent, seit Jahresanfang sind es gar +5,7 Prozent. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, avancierte am Donnerstag um 0,44 Prozent auf 2033,28 und der breite SPI um 0,42 Prozent auf 16'335,86 Zähler. Unter den 30 Blue Chips schlossen 21 höher, acht tiefer und einer (Swatch I) unverändert.