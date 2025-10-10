Die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Shutdown der US-Administration und der Politkrise in Frankreich hätten die Investoren zumindest vorerst höchstens marginal gebremst, hiess es in Marktkreisen. Die Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Geldpolitik der USA nähmen indes zu, da ein Ende des US-Shutdown nicht abzusehen sei. Wichtige Konjunkturdaten würden nicht veröffentlicht und daher «fliegen wir halb-blind», kommentierte etwa die Onlinebank Swissquote. Die Investoren würden zudem zunehmend von der Frage umgetrieben, ob die teilweise stolzen Bewertungen gerechtfertigt seien. Entsprechend warten die Marktteilnehmer mit Spannung auf den Start der Berichtssaison in der kommenden Woche.