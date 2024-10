Unter Abgaben litten hingegen SGS (-1,8 Prozent), Lonza (-1,4 Prozent) und Givaudan (-1,6 Prozent). Am Markt war bei letzteren von Gewinnmitnahmen vor dem in der kommenden Woche erwarteten Zwischenbericht die Rede. Auch Sika (-0,7 Prozent) knüpften an die Vortagesschwäche an.