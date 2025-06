Auch auf Wochensicht verzeichnete der Index damit nach zwei Wochen mit Verlusten wieder ein leichtes Plus von 0,9 Prozent. Nach einem euphorischen Start ging ein grosser Teil der Gewinne im Nachmittagshandel zwar verloren. Mit den erneut freundlichen US-Börsen setzte wenig später wieder eine Erholung ein. Die psychologisch wichtige Marke von 12'000 Punkte verfehlte der Schweizer Leitindex schliesslich um gerade einmal 20 Punkte. Die weiterhin anhaltende Feuerpause in Nahost sorgte an den Märkten für eine gewisse Beruhigung, wie es hiess. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Frist im Zollstreit in Aussicht gestellt, die ansonsten schon in knapp zwei Wochen abgelaufen wäre. Ferner gab es erste erfolgsversprechende Äusserungen zu möglichen Einigungen mit der EU und China.