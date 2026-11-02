Lonza

Zuletzt waren etwa auch die Aktien von Lonza stark. Sie sind im Handelsverlauf am Montag bei 651,40 Franken auf den höchsten Stand seit April 2022 gestiegen. Substanziell war der 14-prozentige Kursanstieg im Oktober, der einer eher mässigen Entwicklung in den ersten neun Monaten gefolgt war. Unternehmensspezifischer Auslöser war, dass das Management um CEO Wolfgang Wienand Mitte Monat ein solides Update zum dritten Quartal geliefert und dabei insbesondere das Mittelfristziel für die Kern-EBITDA-Marge angehoben hat. Die neue Perspektive veranlasste den verantwortlichen Analysten der britischen Investmentbank Barclays zu einem um 40 Franken erhöhten Kursziel von nunmehr 770 Franken. Auch der Konsens, der die Aktie bei 702 Franken sieht, deutet auf weitere Kursgewinne hin.