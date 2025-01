Mehr oder weniger kräftige Unterstützung erhielt der Gesamtmarkt auch von den Schwergewichten. Insbesondere die Novartis-Aktien (+1,1 Prozent) kletterten in die Höhe, während sich das Plus bei Roche (GS +0,2 Prozent) und Nestlé (+0,1 Prozent) in Grenzen hielt. Die Pharmakonzerne legen noch diese Woche ihre Zahlen vor, Roche am Donnerstag und Novartis am Freitag.