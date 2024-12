In der Zeit vor Weihnachten und um den Jahreswechsel herum sind Firmennachrichten Mangelware. Daher rückten wieder einmal die Notenbanken im Fokus der Anleger. Neben der Bank of England oder die Bank of Japan waren die Augen allem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Mittwoch gerichtet. Bis dahin hielten sich die Anleger aber noch eher zurück und die Volumen fielen daher auch vergleichsweise tief aus, war im Markt zu hören. Der grosse Verfallstag am Freitag könnte die Märkte noch einmal bewegen. Zudem wird das Jahresende traditionell häufig dazu genutzt, um die Performance der Portfolios mit dem viel genannten «Window Dressing» etwas aufzuhübschen.