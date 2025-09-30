Händler beschrieben das Geschäft als über weite Strecken ruhig und impulsarm. Die Anleger hätten sich vorsichtig verhalten. Denn wegen des Haushaltstreits in den USA sei Vorsicht angebracht, hiess es. Sollte es den kommenden Tagen in den USA wirklich zum Shutdown der Regierungsbehörden kommen, könnte sich dies negativ auf die Märkte auswirken. «Alle Jahre wieder», hiess es hierzu von Börsianern. «Ein paar Tage Stillstand in amerikanischen Behörden lösen auch keine Weltuntergangsstimmung aus», meinte einer. Aber die Verunsicherung dürfte zunehmen. Vor allem, wenn wegen des Shutdowns der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag verschoben werden sollte. Denn damit würde ein wichtiger Hinweis für den Zinspfad des Fed fehlen.