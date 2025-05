Pharmawerte stützen Markt

Der Leitindex SMI schloss um 0,33 Prozent im Plus auf 12'227,08 Punkten und damit deutlich unter dem am Vormittag erreichten Tageshoch von 12'316 Punkten. Für die gesamte Woche resultiert ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legte am Freitag 0,19 Prozent auf 1992,34 Punkte zu und der breite SPI gewann 0,35 Prozent auf 16'850,29 Zähler. Im SLI schlossen je 14 Titel im Plus respektive im Minus und zwei unverändert.