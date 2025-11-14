Dennoch schwappte die trübe Investorenstimmung in den USA über den Atlantik: Angesichts fehlender Konjunkturdaten als Folge des US-Shutdowns befinden sich die US-Notenbanker und die Marktteilnehmer gerade in Bezug auf die Lage am Arbeitsmarkt und bei der Inflation im Blindflug. Und der Nebel dürfte sich kaum bis zur Fed-Sitzung im Dezember vollständig verziehen. Fed-Vertreter hatten zudem wegen der anhaltenden Inflation und der Datenlücken zuletzt Vorsicht signalisiert. Zudem sei nicht ausgeschlossen, dass die Konjunkturdaten aus den USA negativ ausfallen könnten, sagte ein Marktteilnehmer. Daher seien die Zinssenkungserwartungen deutlich zurückgegangen, was die Aktienkurse belaste.