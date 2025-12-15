Dabei hat der Leitindex am Montag die Schwelle 13'000 Punkten überwunden und sich dann um diese Marke herum eingependelt. Zum Schloss zog er nochmals etwas an und schloss damit erstmals seit dem 25. März wieder über dieser psychologisch und charttechnisch wichtigen Marke, an der er zuletzt mehrfach gescheitert war. Damit könnte die jüngste Konsolidierungsphase abgeschlossen sein und der SMI bald das Allzeithoch vom März wieder in Angriff nehmen, hiess es im Markt. Das aktuelle Rally scheine keineswegs extrem und das Marktumfeld wirke unterstützend, schrieb AllianceBernstein. So sei auch das makroökonomische Umfeld für 2026 konstruktiv, wenn auch nicht ohne Risiken.