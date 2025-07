Nachdem der Schweizer Leitindex lange im Minus verharrte, drehte er am Nachmittag, getrieben durch Roche und Novartis, kurzzeitig klar ins Plus. Die Gewinne konnte er aber schliesslich nicht ganz über die Ziellinie retten, da die Stimmung im Markt ansonsten eher negativ war. Mit Ausnahme des kurzen Anstiegs am Nachmittag verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Da die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstags nicht geöffnet waren, fehlte es auch an wesentlichen Impulsen, war im Markt zu hören.