Der Anstieg der Produzentenpreise in den USA im August fiel schwächer aus als befürchtet. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 2,6 Prozent zu. Ökonomen hatten mit 3,3 Prozent gerechnet. Damit lebt die Hoffnung auf einen grossen Zinsschritt der Fed weiter, nachdem zuvor bereits die Jobdaten in den USA schwach ausgefallen waren. Die US-Arbeitsmarktdaten hatten die Tür für eine Zinssenkung weit aufgestossen. Das letzte wichtige Puzzlesteinchen - die Inflation - fehle aber noch, hiess es im Markt. Deshalb wartet die Finanzgemeinde mit Spannung auf die Inflationsdaten für August, die am morgigen Donnerstagnachmittag veröffentlicht werden. Derzeit rechnen nur 10 Prozent der Marktbeobachter mit einer Leitzinssenkung um einen halben Prozentpunkt.