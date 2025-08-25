Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell vom letzten Freitag sorgte derweil nach wie vor für Gesprächsstoff. Die Stimmung an den Aktienmärkten habe sich dadurch grundsätzlich aufgehellt, meinten einige Händler. Denn nun würden im Durchschnitt raschere Zinssenkungen erwartet, hiess es. Allerdings gab es auch skeptischere Stimmen. Die Kuh sei noch nicht vom Eis, meinte ein Experte. Zudem könnten die Sorgen wegen Zöllen und den damit verbundenen Inflationsrisiken erneut die Oberhand gewinnen, wurde von anderen Marktteilnehmern befürchtet. Darüber erhofften sich die Anleger neuen Aufschluss in dieser Woche, wenn Preis- und Konsumdaten, Stimmungsindikatoren und neues vom Arbeitsmarkt veröffentlicht wird.