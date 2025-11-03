Nach einem festen Start gab der Markt am Montag die Gewinne bis zum Schluss wieder ab. Ein Grund dafür war, dass das Kursplus der Schwergewichte im SMI bis zum Schluss klar abnahmen. Zudem stimmte der Handelsstart an der Wall Street die Anleger ebenfalls vorsichtig. Der Shutdown in den USA halte weiter an und dies sorge für gewisse Zurückhaltung, hiess es am Markt. Dabei trennt nur noch ein Tag den aktuellen Stillstand vom längsten in der US-Geschichte. US-Präsident Donald Trump zeigt derweil weiterhin wenig Verhandlungsbereitschaft.