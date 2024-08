Nach zwei Tagen mit starken Abgaben habe man zumindest eine gewisse Stabilisierung gesehen, zu mehr habe es aber noch nicht gereicht, meinte ein Händler. An den Vortagen hatte die Mischung aus US-Rezessionsängsten und Kriegssorgen im Nahen Osten, die hohe Bewertung vor allem im Technologiesektor und die Zinserhöhung der Bank von Japan für heftige Turbulenzen an den internationalen Märkten gesorgt. Marktteilnehmer mahnten, nicht in Panik zu verfallen: Es handle sich eher um ein «Sommergewitter» als um einen «Tornado», zeigte sich ein Analyst überzeugt.