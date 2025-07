US-Konjunkturdaten zeichneten derweil ein gutes Bild für die weltweit grösste Volkswirtschaft. So ist das US-BIP im zweiten Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,0 Prozent schneller gewachsen als dies Ökonomen erwartet hatten. Zudem wurden in der Privatwirtschaft im Juli mehr Jobs als erwartet geschaffen. Der umfangreiche, monatliche US-Arbeitsbericht steht dann am Freitag zur Veröffentlichung an. Einen Aufreger gab es in der US-Zollpolitik. Präsident Trump setzte die Zölle für die Einfuhr indischer Produkte auf 25 Prozent und kritisierte das Land unter anderem für dessen Handelsbeziehungen mit Russland.