Deutlich im Plus schlossen die Aktien des Verschlüsselungsspezialisten Kudelski (+8,4 Prozent), der am Vorabend eine Patentklage gegen das US-Unternehmen Pinterest mitgeteilt hatte. Der Reisedetailhändler Avolta (+2,9 Prozent) gab den Abschluss neuer Verträge für den Betrieb von Shops und Gastronomieangeboten am JFK International Airport in New York bekannt.