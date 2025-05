Am US-Arbeitsmarkt ist davon noch wenig zu spüren. Dieser zeigte sich im April in robustem Zustand: Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,2 Prozent, zudem hatte die US-Wirtschaft mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Mit diesem Bericht werde sich das Fed wohl nicht unter Druck sehen, in der nächsten Woche die Zinsen zu senken, kommentierten Ökonomen. Allerdings handle es sich auch nur um eine Momentaufnahme, so ein Händler. Deutliche konjunkturelle Bremsspuren könnten sich in den kommenden Monaten bemerkbar machen. An der nächsten Sitzung der US-Notenbank am nächsten Mittwoch rechnet allerdings noch kaum ein Experte damit, dass das Fed den Leitzins senken wird.