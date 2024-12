Denn die Märkte warten vor allem auf die Notenbanken. Am Donnerstag werden die Schweizerische Nationalbank sowie die EZB ihren Zinsentscheid kommunizieren, die US-Notenbank in der kommenden Woche. Und im Vorfeld gibt es noch wichtige Konjunkturdaten, allen voran die US-Konsumentenpreise am (morgigen) Mittwoch. In Marktkreisen gelten weitere Zinssenkungen von SNB und EZB als gesetzt. Mit den Politproblemen in Frankreich und der Talfahrt der Wirtschaft in Deutschland wird zudem erwartet, dass die EZB ihre Wachstumsprognosen senkt.