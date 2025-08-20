Sie warteten nun auf Lösungen für einen Frieden in der Ukraine und insbesondere auf Signale zur US-Geldpolitik aus Jackson Hole. «Powell ist derzeit der mit Abstand wichtigste Einflussfaktor für die Zinserwartungen», fasste es ein Analyst zusammen. Falls das Fed im September eine Senkung plane, müsse Powell die Märkte jetzt darauf vorbereiten. Die grösste Hürde blieben die möglichen Inflationseffekte der neuen Zölle. Indes griff US-Präsident Donald Trump am Nachmittag erneut ein Mitglied des Fed-Vorstands an, dieses Mal Gouverneurin Lisa Cook. Trump versucht bereits lange, mit persönlichen Angriffen auf Fed-Chef Jerome Powell eine Zinssenkung zu erzwingen.