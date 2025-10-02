Die Erwartungen einer weiteren Zinssenkung durch das Fed per Ende Oktober wurden zuletzt durch die am Mittwoch vorgelegten unerwartet schwachen Arbeitsmarktdaten der US-Privatwirtschaft befeuert. Weitere Konjunkturdaten aus den USA gab es am Donnerstag allerdings wegen des «Shutdowns» der Administration nicht, und auch der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag dürfte ausfallen. Damit drohe der «Nebel makroökonomischer Unsicherheit» noch dichter zu werden, meinte ein Beobachter.