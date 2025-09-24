So zeigte der Ifo-Geschäftsklimaindex überraschend eine deutliche Verschlechterung Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Auch hierzulande blieben die Finanzanalysten gemäss dem neuen UBS-CFA-Index bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung zurückhaltend. Zudem revidierte die Konjunkturforschungsstelle KOF ihre BIP-Prognose für 2026 deutlich nach unten. Gespannt sein dürften die Finanzmärkte nun auf die Kommentare der SNB-Verantwortlichen am Donnerstag - eine Leitzinsänderung durch die SNB wird derweil nicht erwartet.