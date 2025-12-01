Vor allem die Zinssitzung der US-Notenbank Fed vom 10. Dezember wird mit Spannung erwartet. Dabei gilt eine Senkung um 25 Basispunkte des US-Leitzinses mit hoher Wahrscheinlichkeit als ausgemacht. Daher sei das Enttäuschungspotenzial, sollten die US-Geldhüter mit der Senkung zuwarten, um ein Vielfaches höher als die Chance auf weitere Kursgewinne im Falle einer Senkung, so die Meinung unter Händlern. In der laufenden Woche blicken die Anleger gespannt auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen aus Europa, die für den Zinsentscheid der EZB wichtig sind.